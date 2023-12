Pallamano, Mondiali 2023: Svezia, Montenegro, Danimarca e Germania volano ai quarti

Va in archivio il “Main round” anche per i Gruppi 1 e 3 ai Campionati Mondiali 2023di pallamano femminile, rassegna in fase di svolgimento in Danimarca, Svezia e Norvegia.

Nel gruppo 1 a staccare il pass per i quarti di Finale sono state le padrone di casa della Svezia, autrici di un percorso netto contrassegnato da cinque vittorie su cinque, e il Montenegro. Proprio queste due squadre si sono affrontate nel match odierno con il trionfo delle nordiche per 25-32. La sconfitta della Croazia al cospetto dell’Ungheria per 23-22 ha però consentito alle montenegrine il passaggio del turno. Termina invece a zero vittorie il Mondiale del Camerun, andato K.O contro il Senegal con il risultato di 20-22.

Nessuna sorpresa invece nel raggruppamento numero 3, con Danimarca e Germania che hanno confermato la loro forza approdando ai play off affrontandosi in uno scontro diretto conclusosi con il trionfo delle danesi per 28-30. Bene poi la Romania, terza dopo aver regolato la Polonia per 26-27. Si chiude con una vittoria poi la rassegna del Giappone, abile a regolare la Serbia per 22-20.

Domani, martedì 12 dicembre, si sfideranno Francia-Repubblica Ceca (17:30) e Olanda-Norvegia (20:30).

RISULTATI DI OGGI (11 DICEMBRE 2023)

Gruppo 1 Scandinavium, Gothenburg (Svezia)

Svezia-Montenegro 25-32

Ungheria-Croazia 23-22

Camerun-Senegal 20-22

Gruppo 3 DNB Arena, Stavanger (Norvegia)

Germania-Danimarca 28-30

Romania-Polonia 26-27

Giappone-Serbia 22-20

Foto. LaPresse