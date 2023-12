Pallamano femminile, la Francia ferma la Norvegia e vince i Mondiali 2023

Per la terza volta nella storia la Francia è campione del mondo di pallamano femminile dopo una bellissima affermazione contro la Norvegia. Il Jyske Bank Boxen di Herning (Danimarca) sorride alle transalpine che per 31-28 hanno avuto la meglio contro la Norvegia, uno dei tre paesi ospitanti della rassegna iridata appena conclusa.

Il team diretto da Olivier Krumbholz ottiene l’invito automatico per la prossima edizione dei Mondiali e soprattutto il pass per i Giochi Olimpici di Parigi. L’équipe che ha ottenuto la medaglia d’oro nelle ultime Olimpiadi ha fatto la differenza contro le scandinave, che hanno dovuto inchinarsi dopo aver sconfitto in semifinale per un solo punto la Danimarca.

Lena Grandveau e Tamara Horacek hanno trascinato le francesi verso il successo, il vantaggio è stato notevole soprattutto nella seconda metà del match. Le norvegesi hanno ceduto il passo nella parte finale del secondo tempo, segmento che ha confermato il 20-17 dei trenta minuti inziali.

Menzione d’onore anche per la Danimarca che ha ottenuto il terzo posto finale. Le padroni di casa hanno respinto l’assalto della Svezia, inferiore solamente nei minuti conclusivi. 28-27 è stato il risultato finale, un duello che in ordine cronologico ha preceduto la finale per la medaglia d’oro.

RISULTATI DI OGGI (17 DICEMBRE)

Finale Mondiali 2023

Francia – Norvegia 31-28

Finale terzo posto Mondiali 2023

Svezia – Danimarca 27-28

Foto. LaPresse