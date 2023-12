Pallamano, Svezia non sbaglia nei Mondiali di casa. Sconfitta per la Danimarca

La Svezia non smentisce le attese nella seconda giornata del ‘Main Round’ dei Mondiali femminili di pallamano, manifestazione che sta entrando sempre più nel vivo. Quest’oggi sono scesi in campo i protagonisti del ‘Gruppo 1 e 3’, team che hanno preso il testimone dal ‘Gruppo 2 e 4’.

Iniziamo dalla Svezia che davanti al proprio pubblico non ha deluso le attese contro il Camerun. La Scandinavium di Gothenburg ha visto un dominio dei padroni di casa, un match controllato dall’inizio alla fine che si è concluso con il punteggio di 37-13

Differente la dinamica tra Montenegro e Croazia, scontro più che mai equilibrato che solo nel finale ha premiato le croate per un singolo punto (25-26). Decisamente più semplice, invece, l’affermazione dell’Ungheria per 30 a 20 contro il Senegal.

La Svezia ha fatto la differenza in casa, una missione non riuscita da parte della Danimarca. Il Jyske Bank Boxen di Herning non ha sorriso ai danesi che hanno lottato dal primo all’ultimo minuto per resistere all’attacco da parte del Giappone. Le nipponiche non si sono fatte intimidire ed hanno saputo vincere al termine dei sessanta minuti d’azione per 27 a 26.

Menzione d’onore dopo la seconda giornata del ‘Main Round’ anche per Polonia e Germania. Nel primo caso è da segnalare il sigillo per un punto sulla temibile Serbia (21-22), mentre nel secondo è da citare il difficile sigillo delle atlete teutoniche nei confronti della Romania (24-22)

Domani una nuova appassionante fase del torneo globale con la ripresa di ‘Gruppo 2 e 4’. Occhi puntati specialmente su Slovenia – Norvegia e Repubblica Ceca – Spagna, indubbiamente le competizioni più interessanti della giornata.

RISULTATI DI OGGI (7 DICEMBRE 2023)

Gruppo 1 – Scandinavium (Gothenburg – Svezia)

Montenegro – Croazia 25-26

Senegal – Ungheria 20-30

Svezia – Camerun 37-13

Gruppo 3 – Jyske Bank Boxen (Herning – Danimarca)

Serbia – Polonia 21-22

Germania – Romania 24-22

Danimarca – Giappone 26-27

Foto. LaPresse