Pagelle slalom Lienz: Shiffrin di un altro pianeta, Vlhova opaca, italiane dietro la lavagna

PAGELLE SLALOM LIENZ 2023

Venerdì 29 dicembre

MIKAELA SHIFFRIN 10 e lode: oggi lo slalom di Lienz non è nemmeno iniziato. La statunitense domina sin dal primo metro e disputa due manche di categoria superiore rispetto a tutte le rivali. Chiude con 2.34 di margine sulla seconda, centra il sesto successo stagionale, il 93° in carriera (con 147 podi) e ormai è pronta per la Sfera di Cristallo numero 6 della sua epopea. Siamo tutti testimoni della sua grandezza.

LENA DUERR 8: la prima tra le “terrestri”. Cosa poteva fare di più la tedesca? Risale dalla quinta posizione e centra un secondo posto che, alle spalle di una Shiffrin simile, assomiglia a una vittoria. Chiude a 2.34 dalla statunitense. Un risultato che ad ogni modo va sottolineato.

MICHELLE GISIN 7.5: bentornata alla elvetica! Dopo qualche gara sottotono, l’atleta classe 1991 chiude due manche di alto profilo e sale meritatamente sul podio sfiorando il secondo posto per soli 11 centesimi.

ANNA SWENN LARSSON 6.5: manca il podio dopo aver chiuso al terzo posto la prima manche. La svedese è appena 25a nella seconda discesa e si ferma a 49 centesimi dal podio. Chiude con l’amaro in bocca una prova che poteva vederla comodamente terza.

PETRA VLHOVA 5: giornata, e trasferta di Lienz, davvero opaca per la slovacca. Dopo il 10° crono nella prima manche, risale fino al quinto nella seconda, ma senza brillare. Una delle peggiori versioni da diverse settimane a questa parte. Un caso oppure calo di rendimento?

LARA DELLA MEA 6: un 21° posto a 4.69 dalla vetta, visto l’andazzo dello slalom italiano, viene considerato un buon risultato. La tarvisiana, inoltre, è l’unica azzurra al traguardo. Davvero una magra consolazione…

FEDERICA BRIGNONE 5.5: chiude il suo slalom dopo poche porte già nella prima manche. Fino a quel momento la valdostana era scesa con la mente libera e stava veleggiando a soli 17 centesimi dal tempo “monstre” di Mikaela Shiffrin. Peccato, ma la stagione prosegue nella giusta maniera…

MARTA ROSSETTI 5.5: si qualifica con il 26° tempo al termine della prima manche, quindi esce di scena nella seconda, non portando a casa punti importanti. Occasione sprecata.

Foto: LaPresse

