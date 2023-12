Pagelle sci alpino di oggi: Odermatt dominatore incontrastato, Schwarz non molla, Borsotti miglior azzurro

PAGELLE SCI ALPINO DI OGGI

Lunedì 18 dicembre

Marco Odermatt 10: dopo il duello stellare di ieri con Zubcic sul filo dei centesimi, quest’oggi si ripete dimostrando una superiorità impressionante sul resto della concorrenza tra i pali larghi pochi giorni dopo aver gareggiato in velocità sulla Saslong. Doppietta magistrale sulla Gran Risa e terza vittoria su tre della stagione in gigante, con una media punti strepitosa anche in SuperG e discesa libera. Fenomeno.

Marco Schwarz 8,5: gara-2 praticamente impeccabile in Alta Badia e massimo risultato possibile, alle spalle di un imprendibile Odermatt. Il polivalente austriaco migliora di due posizioni rispetto a ieri e chiude secondo, conquistando 80 punti preziosi per limitare i danni in classifica generale dal rivale elvetico.

Zan Kranjec 8: doppio podio sulla Gran Risa, sempre in terza posizione e con pochi rimpianti. La piazza d’onore distava solo 17 centesimi, ma ha avuto il merito di superare Zubcic nella seconda manche agguantando così un posto nella top3 e confermandosi uno dei gigantisti più solidi in circolazione al vertice della specialità.

Filip Zubcic 7: va un po’ fuori giri nella prima manche cercando di battere Odermatt dopo lo splendido duello di ieri, pasticciando e facendosi risucchiare da Schwarz e Kranjec nella lotta per il podio. Alla fine paga dazio anche nella seconda discesa, perdendo due posizioni e ritrovandosi al quarto posto con un gap di 31 centesimi dalla piazza d’onore.

Giovanni Borsotti 8: davvero un ottimo avvio di stagione, sempre in crescendo e con tre piazzamenti consecutivi tra i migliori 15. Quest’oggi sale ulteriormente di colpi con una seconda manche fantastica (da 15° a 9° con il terzo crono parziale), tornando in top10 per la prima volta dal 2015 in Coppa del Mondo.

Filippo Della Vite 6,5: dopo due uscite di seguito era importante arrivare al traguardo e conquistare qualche punto, per riprendere fiducia in vista dei prossimi appuntamenti. Limita i danni nella prima manche grazie al pettorale, poi è sicuramente più aggressivo nella seconda difendendo un posto nella top15 e chiudendo alla fine 13°.

Alex Vinatzer 7: quattordicesimo, diciannovesimo, ventunesimo. Prosegue la lunga scalata del giovane altoatesino tra le porte larghe, con il terzo piazzamento consecutivo della stagione in zona punti e con un fondamentale ingresso nella top30 della startlist ormai alla portata. Nel momento in cui abbasserà il suo numero di pettorale, l’obiettivo potrebbe diventare anche la top10.

Luca De Aliprandini 5,5: disastroso nella prima manche e molto fortunato a superare il taglio con l’ultimo tempo utile (a 4.64 da Odermatt con il pettorale 18), si riscatta parzialmente nella seconda spingendo di più e recuperando fino al 24° posto nonostante qualche sbavatura.

Foto: Lapresse