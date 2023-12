Ordine d’arrivo sci alpino, classifica gigante Alta Badia 2023: Odermatt vince su Schwarz, Borsotti in top-10

Marco Odermatt ha vinto il gigante dell’Alta Badia, prova valida per la Coppa del Mondo 2023-2024 di sci alpino. Lo svizzero si è imposto con disinvoltura sulle nevi italiane, imponendosi con il tempo complessivo di 2:28.14 e infliggendo più di un secondo di distacco al secondo classificato, ovvero l’austriaco Marco Schwarz. L’elvetico ha così allungato in testa alla classifica generale, ma il suo diretto rivale per la Sfera di Cristallo potrebbe avvicinarsi venerdì sera in occasione dello slalom di Madonna di Campiglio.

Lo sloveno Zan Kranjec ha completato il podio a 1.22, precedendo di 14 centesimi il croato Filip Zubcic. Il francese Alexis Pinturault ha terminato in quinta piazza ad addirittura 2.37. Giovanni Borsotti termina nono a 3.08, Filippo Della Vite 13mo a 3.57. Alex Vinatzer 21mo, Luca De Aliprandini 24mo. Di seguito l’ordine d’arrivo del gigante dell’Alta Badia.

ORDINE D’ARRIVO GIGANTE ALTA BADIA

1 1 512269 ODERMATT Marco 1997 SUI 1:14.39 (1) 1:13.75 (2) 2:28.14 0.00 Stoeckli

2 2 54320 SCHWARZ Marco 1995 AUT 1:15.34 (3) 1:13.85 (4) 2:29.19 1.05 7.16 Atomic

3 5 561244 KRANJEC Zan 1992 SLO 1:15.35 (4) 1:14.01 (5) 2:29.36 1.22 8.32 Rossignol

4 4 380335 ZUBCIC Filip 1993 CRO 1:15.26 (2) 1:14.24 (9) 2:29.50 1.36 9.27 Atomic

5 6 194364 PINTURAULT Alexis 1991 FRA 1:15.88 (5) 1:14.63 (18) 2:30.51 2.37 16.16 Head

6 19 422732 McGRATH Atle Lie 2000 NOR 1:16.46 (8) 1:14.29 (11) 2:30.75 2.61 17.79 Head

7 3 422304 KRISTOFFERSEN Henrik 1994 NOR 1:16.39 (7) 1:14.42 (15) 2:30.81 2.67 18.20 Van deer racing

8 7 512182 MEILLARD Loic 1996 SUI 1:16.02 (6) 1:14.80 (20) 2:30.82 2.68 18.27 Rossignol

9 20 990048 BORSOTTI Giovanni 1990 ITA 1:17.41 (15) 1:13.81 (3) 2:31.22 3.08 21.00 Rossignol

10 22 422766 STEEN OLSEN Alexander 2001 NOR 1:17.12 (11) 1:14.31 (13) 2:31.43 3.29 22.43 Rossignol

11 17 511638 TUMLER Thomas 1989 SUI 1:17.37 (13) 1:14.26 (10) 2:31.63 3.49 23.79 Stoeckli

12 13 202597 SCHMID Alexander 1994 GER 1:17.14 (12) 1:14.56 (17) 2:31.70 3.56 24.27 Head

13 14 6293775 DELLA VITE Filippo 2001 ITA 1:17.38 (14) 1:14.33 (14) 2:31.71 3.57 24.34 Rossignol

14 16 6532084 RADAMUS River 1998 USA 1:16.87 (10) 1:14.87 (22) 2:31.74 3.60 24.54 Rossignol

15 25 60261 MAES Sam 1998 BEL 1:17.91 (18) 1:14.18 (7) 2:32.09 3.95 26.93 Voelkl

16 8 511852 CAVIEZEL Gino 1992 SUI 1:16.60 (9) 1:15.56 (25) 2:32.16 4.02 27.41 Dynastar

17 52 422507 HAUGAN Timon 1996 NOR 1:18.85 (26) 1:13.52 (1) 2:32.37 4.23 28.84 Van deer racing

18 24 54359 FEURSTEIN Patrick 1996 AUT 1:18.34 (22) 1:14.19 (8) 2:32.53 4.39 29.93 Head

19 27 194935 FAVROT Thibaut 1994 FRA 1:18.06 (19) 1:14.73 (19) 2:32.79 4.65 31.70 Dynastar

20 9 54063 FELLER Manuel 1992 AUT 1:17.56 (16) 1:15.46 (24) 2:33.02 4.88 33.27 Atomic

21 42 6293171 VINATZER Alex 1999 ITA 1:19.00 (27) 1:14.15 (6) 2:33.15 5.01 34.16 Atomic

22 31 104531 CRAWFORD James 1997 CAN 1:19.00 (27) 1:14.29 (11) 2:33.29 5.15 35.11 Head

23 49 54630 STURM Joshua 2001 AUT 1:17.74 (17) 1:15.63 (27) 2:33.37 5.23 35.66 Voelkl

24 18 990116 de ALIPRANDINI Luca 1990 ITA 1:19.03 (30) 1:14.46 (16) 2:33.49 5.35 36.48 Salomon

25 30 511896 MURISIER Justin 1992 SUI 1:18.73 (25) 1:14.83 (21) 2:33.56 5.42 36.95 Head

26 57 501898 ROENNGREN Mattias 1993 SWE 1:18.72 (24) 1:14.91 (23) 2:33.63 5.49 37.43 Head

27 15 54445 HAASER Raphael 1997 AUT 1:18.21 (20) 1:15.65 (28) 2:33.86 5.72 39.00 Fischer

28 59 6190628 ANGUENOT Leo 1998 FRA 1:18.36 (23) 1:15.56 (25) 2:33.92 5.78 39.41 Rossignol

28 45 54368 BORGNAES Christian 1996 DEN 1:18.27 (21) 1:15.65 (28) 2:33.92 5.78 39.41 Salomon

Foto: Lapresse