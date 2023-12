Sci alpino, Vinatzer gigantista? “Non credo proprio, in slalom vado più forte in allenamento”

Alex Vinatzer ha iniziato la stagione ottenendo tre buoni risultati nei giganti validi per la Coppa del Mondo 2023-2024 di sci alpino: 14mo in Val d’Isere, 19mo e 21mo in Alta Badia. Riscontri confortanti per l’altoatesino, che non ha nelle porte larghe la disciplina prediletta (ne ha disputati soltanto undici nel massimo circuito internazionale itinerante, tutti negli ultimi due anni e con miglior risultato la 14ma piazza dello scorso 9 dicembre in terra francese).

Il 24enne ha ottenuto in slalom le sue gioie più importanti: otto top-5, tra cui due terzi posti nel 2020 tra Zagabria e Madonna di Campiglio. Alex Vinatzer si è soffermato proprio su questo aspetto ai microfoni della Rai: “Sono contento. L’obiettivo era rientrare nei 30 e penso di esserci rientrato dopo tre gare, così potrò attaccare già dalla prima manche e abbassare ulteriormente il pettorale. Un futuro da gigantista? Non credo proprio. In allenamento vado ancora meglio in slalom che in gigante, ma voglio essere davanti in entrambe le discipline“.

Venerdì 22 dicembre si correrà proprio sulla 3Tre in notturna, sarà il secondo slalom della stagione dopo quello di Gurgl. Alex Vinatzer riuscirà a fare ancora la differenza a Madonna di Campiglio come tre anni fa?

Foto: FISI/Pentaphoto