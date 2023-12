Piacenza-Benfica oggi in tv, Champions League volley: orario, programma, streaming

Oggi mercoledì 20 dicembre (ore 20.30) si gioca Piacenza-Benfica, incontro valido per la quarta giornata della fase a gironi della Champions League 2023-2024 di volley maschile. Dopo la vittoria contro Berlino gli emiliani sono tornati in piena corsa per la qualificazione. Fondamentale un successo stasera contro la più debole del lotto per poi giocarsi tutto nelle ultime due giornate.

Ultimo impegno prima di Natale per la banda di Andrea Anastasi, anche se la Superlega tornerà subito in campo a Santo Stefano. Intanto è tempo di pensare all’impegno europea, in una serata in cui non si può sbagliare. Le gerarchie del gruppo C sono chiare: Ankara, Berlino e Piacenza si giocheranno fino all’ultimo la qualificazione mentre il Benfica assomiglia un po’ alla cenerentola del girone. Per gli emiliani, dopo il fondamentale successo sui tedeschi di settimana scorsa, vincere questa sera contro i lusitani è un obbligo per poi giocarsi la qualificazione negli ultimi due impegni. Una vittoria rotonda permetterebbe inoltre a Piacenza di mangiare punti su almeno una delle due rivali.

All’andata in Portogallo non fu così semplice come il punteggio potrebbe far pensare (3-1 in favore della squadra italiana). Piacenza, che era nel momento peggiore di questo inizio di stagione, non giocò una pallavolo di alto livello e i lusitani sono stati in grado di mettere gli emiliani assai in difficoltà. Benfica che è una squadra molto esperta, con il palleggiatore Thiago Violas, 34 anni, e l’opposto 40enne Hugo Gaspar, con un’esperienza anche in Italia nel lontano 2004-2005. Piacenza invece nella diagonale principale si affida in regia al francese Antoine Brizard e la principale fonte dell’attacco è l’azzurro Yuri Romanò, alla sua seconda partita in carriera in Champions League.

Gas Sales Bluenergy Piacenza-Benfica non avrà una copertura televisiva in chiaro. La partita sarà visibile in streaming su DAZN, mentre OA Sport vi offrirà la Diretta Live testuale dell’evento. Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato e l’orario d’inizio di questa sfida valida per la quarta giornata della fase a gruppi della Champions League 2023-2024 di volley maschile.

CALENDARIO CHAMPIONS LEAGUE VOLLEY OGGI

Mercoledì 20 dicembre

Ore 20.30 Gas Sales Bluenergy Piacenza-Benfica

PROGRAMMA PIACENZA-BERLINO: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: non prevista.

Diretta streaming: DAZN.

Diretta Live testuale: OA Sport.

