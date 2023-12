Nuoto, Thomas Ceccon squalificato anche nei 100 misti: l’azzurro era stato il migliore in semifinale

Semifinali agrodolci per l’Italia nei 100 misti uomini agli Europei 2023 di nuoto in vasca corta. Nella piscina di Otopeni, in Romania, il Bel Paese può esultare per l’accesso in finale conquistato da Giovanni Izzo, ma resta con tanto amaro in bocca per l’eliminazione per la seconda squalifica in questa rassegna continentale (dopo quella nei 200 misti) di Thomas Ceccon.

Tra i due azzurri il primo a partire è stato Giovanni Izzo, visto che il classe 1998 è sceso in acqua nella prima semifinale. L’azzurro ha cominciato con delle ottime frazioni a farfalla e dorso, passando per secondo ai 50 metri (23.38). Con la rana l’italiano ha poi ha agganciato al primo posto Joe Litchfield (entrambi 39.07 ai 75 metri), ma successivamente non è riuscito a tenere il ritmo del britannico con lo stile libero e si è dunque dovuto accontentare di un comunque ottimo secondo posto in 52.48, a 32 centesimi di distanza dalla prima posizione.

È poi toccato a Thomas Ceccon: in vasca l’italiano ha vinto la seconda semifinale, ma poco dopo la fine della prova per lui è arrivata la squalifica per una gambata errata durante la frazione a delfino. Niente finale dunque per il nativo di Thiene, che ora dovrà lavorare sui suoi errori per evitare altre squalifiche in futuro.

Oltre a Litchfield (autore del miglior tempo) e Izzo, si sono qualificati per la finale di domani (in programma alle ore 19:06) gli austriaci Bernhard Reitshammer (vincitore della seconda semifinale dopo la squalifica di Ceccon con il tempo di 52.27) e Heiko Gigler (52.45), il finlandese Ronny Brannkarr (52.59), il greco Andreas Vazaios (52.61), il ceco Miroslav Knedla (52.69) e lo svizzero Noe Ponti (53.31).

Foto: LaPresse