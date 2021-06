Tennis, Novak Djokovic sarà al via delle Olimpiadi di Tokyo 2020

E dunque Nole ha detto sì. Novak Djokovic, n.1 mondiale del tennis, sarà al via delle Olimpiadi di Tokyo. Il serbo ha sciolto le sue riserve, comunicando ufficialmente che sarà in Giappone con un obiettivo molto chiaro: vincere l’oro a Cinque Cerchi.

La notizia, riportata dal sito zurnal.rs, non chiarisce però se il balcanico prenderà parte esclusivamente al torneo di singolare oppure se lo vedremo competere in doppio. Come è noto, gli altri serbi Filip Krajinovic, Dusan Lajovic e Laslo Djere hanno annunciato che non saranno ai Giochi. Lo stesso discorso vale anche per l’austriaco Dominic Thiem e soprattutto per lo spagnolo Rafael Nadal, che ha deciso di dare forfait per preservarsi dal punto di vista fisico.

Djokovic invece, pur gravato dalle fatiche dei successi del 2021 negli Australian Open e nel Roland Garros, non vuol lasciarsi sfuggire nulla, ricordando che in vista del prossimo Wimbledon è il candidato principale a imporsi ancora una volta, tenuto conto di un Roger Federer non al top della condizione.

A questo punto non resta che attendere l’evoluzione degli eventi e constatare se davvero Nole saprà spingersi a così tanto in un solo anno, essendo ancora in corsa per il prestigiosissimo Grande Slam, ovvero la vittoria di tutti i Major nella medesima stagione.

Foto: LaPresse