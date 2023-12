Nuoto, Sofia Morini: “Davvero una bella gara, ora devo solo correggere alcuni aspetti tecnici”

Ci saranno due italiane nella finale dei 100 stile libero femminili agli Europei di nuoto in vasca corta in corso di svolgimento ad Otopeni. A strappare il biglietto sono state Chiara Tarantino e Sofia Morini, con soprattutto quest’ultima che si è esaltata in semifinale.

Un ottimo tempo davvero quello di Morini, che ha concluso la sua gara con il crono di 52”57, che le è valso comunque il quarto posto complessivo. La migliore è stata la britannica Anna Hopkin, che si è imposta nella seconda batteria (quella di Morini) con il tempo di 51”70.

Le parole dell’azzurra al termine della sua semifinale: “E’ stata una bella gara, mi sono migliorata molto. Devo correggere alcuni aspetti tecnici, ma il tempo è buono”.

FOTO: Credit Mattia Ferru / Swim4Life Magazine