Nuoto, Lorenzo Mora non entra in finale dei 100 dorso agli Europei in vasca corta

Si pensava che la qualificazione fosse cosa fatta, ma così non è stato. Lorenzo Mora non ha centrato l’accesso alla Finale dei 100 dorso agli Europei di nuoto in vasca corta a Otopeni (Romania). L’atleta, allenato da Claudio Rossetto, ha nuotato il tempo di 50.69, che in un primo momento era risultato l’ultimo utile per essere parte dell’atto conclusivo di domani.

Poco dopo, però, l’overall è stato modificato, con l’inserimento del ceco Miroslav Knedla (50.61), che non figurava nella graduatoria complessiva. Un qualcosa di anomalo che aveva tratto in inganno tutti. Resta il fatto che parliamo di un mancato passaggio di turno e di una prestazione non all’altezza delle aspettative per l’azzurro, grande interprete della piscina da 25 metri.

Non è un super forma Mora. Le subacquee, tratto distintivo del nuotatore nostrano, non l’hanno messo nelle condizioni di fare la differenza e specialmente nell’ultimo 25 metri le energie sono venute meno. Ricordiamo che l’atleta, come altri della squadra azzurra, è reduce dagli Assoluti in vasca lunga di Riccione dove il nostro portacolori ha ottenuto il pass per i Mondiali di Doha nella piscina da 50 metri, nella distanza dei 200 dorso.

Per questo, la preparazione per l’evento rumeno non può essere ottimale. Vedremo se e quanto il nostro portacolori sarà in grado di migliorare. Alla fine della fiera bene la Francia con ben due rappresentanti davanti a tutti: Mewen Tomac (50.01), già oro in questa sede dei 50 dorso, e Yohann Ndoye-Brouard (50.19) immediatamente alle sue spalle. Vedremo se Tomac saprà fare doppietta, o se il suo connazionale gli rovinerà la festa.

