Nuoto, Simona Quadarella conquista l’argento nei 1500 sl agli Europei in vasca corta! Oro a Kirpichnikova

Simona Quadarella si deve accontentare del secondo gradino del podio nei 1500 stile libero agli Europei 2023 di nuoto in vasca corta. Nella piscina di Otopeni (Romania), l’azzurra classe 1998, reduce dall’argento conquistato negli 800 sl, non è riuscita a tener il ritmo della francese Anastasija Kirpichnikova e ha chiuso in seconda posizione in 15:37.05, a 16”93 di distanza dalla vincitrice.

Kirpichnikova ha fatto il vuoto su tutte fin da subito ed è poi rimasta davanti fino alla fine, incrementando via via sempre più il vantaggio vasca dopo vasca, fino a terminare la sua magnifica prova in 15:20.12. La francese classe 2000 ha così conquistato la seconda medaglia d’oro in questa rassegna continentale, dopo quella ottenuta negli 800 metri.

Peccato per Quadarella, ma per lei oggi fare meglio era quasi impossibile. La nativa di Roma ha comunque disputato una buona gara, restando in seconda posizione dai 50 metri in poi e chiudendo con un vantaggio di quasi 15” sull’ungherese Ajna Kesely, terza in 15:51.34. Quarta la belga Alisee Pisane in 15:55.33 e quinta l’ungherese Nora Fluck in 16:03.42.

Foto: LaPresse