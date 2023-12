Nuoto, settimo posto per Alessia Polieri nei 200 farfalla agli Europei in vasca corta

Nulla di fatto per Alessia Polieri nella finale dei 200 farfalla. Ci mette tutto il possibile la ventinovenne azzurra, ma alla fine deve accontentarsi della settima piazza agli Europei di nuoto in vasca corta di Otopeni, perdendo nettamente la linea nelle ultime due vasche.

Poiché, rispetto alla gara di rimessa di ieri, Alessia prova ad andare all’arrembaggio sin dalle primissime bracciate. Tanto da essere, dopo i primi 25 metri, la più vicina alla tedesca Angelina Kohler e alla bosniaca Lana Pudar, che sembrano destinate a giocarsi la medaglia. Piano piano però, le energie vanno via.

E difatti Polieri scende progressivamente in classifica, stazionando tra la quinta e la sesta posizione fino a 50 metri dal traguardo, sulla linea per la lotta al terzo posto. Nelle ultime due vasche la sua prova però evapora nettamente, rimbalzando all’indietro e chiudendo in 2’08”91.

A vincere alla fine è la tedesca Kohler, che dopo aver guidato per 150 metri rischia nel finale; ma il suo 2’03”30 le basta per rintuzzare la rimonta della danese Helena Rosendahl Back. Terza invece Lana Pudar, che firma il record giovanile in 2’04”55.

