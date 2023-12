Nuoto, Alessandro Miressi e Lorenzo Zazzeri fuori dal podio nei 50 sl a Otopeni. Proud fa il record europeo in vasca corta

Niente da fare per Alessandro Miressi e Lorenzo Zazzeri nella Finale dei 50 stile libero uomini degli Europei 2023 di nuoto in vasca corta. La piscina da 25 metri di Otopeni (Romania) non ha regalato medaglie ai due azzurri, impegnati nella prova super veloce del programma.

Un atto conclusivo in cui il britannico Benjamin Proud è stato impressionante, fin dalla partenza. Uno stacco a 0.58, facendo una differenza incredibile dalla prima bracciata e chiudendo con un fantastico 20.18, record dei campionati e primato continentale, migliorando di 0.08 il record europeo di Florent Manaudou, oggi argento in 20.74. Un tempo ancora più considerevole, se si tiene conto dei soli 0.02 dal WR di Caeleb Dressell.

Vicinanza di corsia che ha un po’ sballottato Zazzeri, che ha avuto un ritorno d’onda in uscita di virata notevole, tale per cui il toscano si è dovuto accontentare del quinto posto in 20.91. Con lo stesso crono di Manaudou, quindi argento ex aequo, l’ungherese Szebasztián Szabó, che aveva vinto l’oro europeo a Kazan (Russia) due anni fa.

Dal punto di vista cronometrico Miressi si può rallegrare perché, in una specialità che mai gli è stata troppo amica, ha portato a casa un quarto posto in 20.90, abbattendo il muro dei 21″ e migliorando il suo personale di 21.02 (siglato in semifinale). Ottime indicazioni per lui in vista dei 100 sl.

