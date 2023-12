Nuoto, sette azzurri in raduno a Johannesburg: c’è Razzetti, gli italiani convocati

Non c’è tempo per rifiatare, visto che il 2024 sarà particolarmente intenso per il nuoto con Mondiali a febbraio, Europei a giugno e Olimpiadi tra luglio e agosto. Un gruppo di italiani si radunerà a Johannesburg (Sudafrica) dal 30 dicembre al 21 gennaio, coordinato dal tecnico Stefano Franceschi. Sette azzurri incominceranno così il proprio cammino stagionale.

I convocati sono Gabriele Detti (Esercito/In Sport Rane Rosse), Matteo Lamberti (Carabinieri/GAM Team), Sara Franceschi (Fiamme Gialle/Livorno Aquatics), Sofia Morini (Esercito/NC Azzurra 91), Francesca Fangio (Esercito/In Sport Rane Rosse), Matteo Ciampi (Esercito/Livorno Aquatics) e Alberto Razzetti (Fiamme Gialle/Genova Nuoto My Sport).

Foto: Lapresse

