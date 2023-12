Nuoto, non basta il record italiano ad Alessandro Miressi: l’azzurro si arrende solo a Grousset nei 100 sl

Alessandro Miressi va vicino al sesto oro in quest’ultima giornata agli Europei di nuoto in vasca corta di Otopeni, in Romania. C’è voluto solo un grande Maxime Grousset per potergli negare il successo nei 100 stile libero, prendendosi però la soddisfazione di ritoccare il record italiano in 45”51. Sesto Leonardo Deplano, che ritocca il suo personale in 46”36.

Ed è stata proprio l’Italia a fare coraggiosamente la gara sin dalle primissime battute, con Deplano che va a toccare per primo ai 25 metri con Mirex subito dietro di lui. Leonardo perde progressivamente spinta in acqua e lascia l’incombenza a uno scatenato Miressi, che sembra averne per un grande risultato.

Il ragazzo di Torino fa l’andatura e tocca per primo sia nella seconda che nella terza vasca, ma bisogna fare i conti con Grousset, uno dei candidati al trono assoluto nella gara regina del nuoto. Il transalpino recupera bracciata dopo bracciata, bruciando Miressi allo sprint e trionfando per soli cinque centesimi in 45”46.

Podio che viene completato dall’idolo di casa David Popovici, che dopo aver faticato un po’ in questa settimana si porta a casa il bronzo in 46”05 da vasca 7, due centesimi meglio del britannico Matthew Richards.

Foto: LaPresse