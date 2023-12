Nuoto, Benedetta Pilato regina degli Europei! Oro di forza nei 50 rana, bronzo per Jasmine Nocentini!

Nella giornata delle undici Finali a questi Europei di nuoto in vasca corta a Otopeni (Romania), l’atto conclusivo dei 50 rana donne si presentava in modalità “copia e incolla” della medesima prova al maschile. Benedetta Pilato aveva ottenuto il miglior tempo delle semifinali come Nicolò Martinenghi e Jasmine Nocentini il terzo come Simone Cerasuolo. Un fil rouge immaginario in cui si sperava di uscire dall’acqua con il meglio possibile e così è stato.

Benny ha un po’ litigato con la virata ai 25 metri nel corso di questi giorni e la sua attenzione voleva essere quella di arrivare “giusta” per effettuare la subacquea e dare libero sfogo alla sua progressione. Il tutto da effettuare con la massima precisione, viste le forche caudine del VAR. Ironia della sorte, la tarantina ha gareggiato sovente con la cuffia di Thomas Ceccon, che il fio l’ha pagato nei 100 e nei 200 misti.

L’oro agognato per la pugliese c’è stato con il nuovo record dei campionati in 28.86 a 0.05 dal primato italiano da lei detenuto. Un’ottima partenza di Pilato, prima dall’inizio alla fine senza mai dare la sensazione di temere l’estone Eneli Jefimova (29.12), stavolta messa alle spalle (argento).

Bravissima anche Nocentini che è andata a prendersi un bronzo ex aequo (29.41) e sarà un’atleta da osservare nel prossimo futuro, visto le qualità nella velocità dimostrate a stile libero nel corso di questa manifestazione nelle acque rumene.

