Nuoto, Nicolò Martinenghi: “Mi sono divertito nuotando, mi godrò la finale senza aspettative”

Nicolò Martinenghi è riuscito a qualificarsi per la finale dei 200 rana agli Europei di nuoto in vasca corta di Otopeni: l’azzurro con il settimo crono ha raggiunto l’ultimo atto in una gara che non è propriamente nelle sue corde, ma nella quale riesce comunque ad essere competitivo a livello continentale.

Queste le sensazioni del varesino dopo aver fatto segnare il crono di 2:05.71: “Ho provato a fare meno fatica possibile oggi per arrivare alla massima resa. Non so se è stato proprio così: minimo sforzo non ci sono riuscito perché ho fatto tanta fatica, ma massima resa sì perché sono riuscito a qualificarmi“.

Le aspettative non erano alte per il lombardo: “In ogni caso non mi aspettavo niente di particolare da questi 200, mi sono divertito mentre nuotavo, ho cercato di divertirmi e l’importante alla fine è quello. Una finale è una finale sempre e comunque: benissimo poterla gareggiare. Non so come possa rispondere il mio corpo, ma me la godrò al 100%“.

Foto: Lapresse