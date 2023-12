Nuoto, Nicolò Martinenghi conquista la finale nei 200 rana agli Europei in vasca corta

Obiettivo centrato per Nicolò Martinenghi nel penultimo atto dei 200 rana agli Europei di nuoto in vasca corta che si stanno svolgendo a Otopeni, in Romania. L’italiano classe 1999 non ha brillato nella prima semifinale, ma il suo 2.05.71 è bastato per qualificarsi per l’ultimo atto. Domani, alle ore 19:19, l’azzurro potrà dunque andare a caccia della terza medaglia in questa rassegna continentale dopo l’oro nella 4×50 mista maschile e l’argento nei 100 rana.

Dopo aver toccato per primo in 12.31 ai 25 metri, Martinenghi ha perso lucidità e ha subito il rientro degli avversari. A metà gara il nativo di Varese è passato per quinto in 1:00.02, poi l’azzurro è riuscito a trovare un buon finale e ha guadagnato una posizione, prima di chiudere dunque al quarto posto in 2:05.71.

Nella stessa semifinale di Martinenghi il migliore è stato l’olandese Caspar Corbeau, che si è preso il primo posto nella seconda vasca e poi non l’ha più lasciato fino alla fine (2:03.34). Secondo invece lo svedese Erik Persson (2:05.06) e terzo l’ucraino Maksym Ovchinnikov (2:05.53).

Considerando anche l’altra semifinale, il miglior tempo assoluto è stato proprio quello di Corbeau. Secondo miglior crono invece per l’altro olandese Arno Kamminga (2:04.59), vincitore dell’altra batteria davanti all’islandese Anton McKee (2:04.67).

