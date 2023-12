Nuoto, Nicolò Martinenghi avanza in semifinale nei 200 rana agli Europei in vasca corta

Missione compiuta per Nicolò Martinenghi nelle batterie 200 rana agli Europei 2023 di nuoto in vasca corta. Nella piscina di Otopeni, in Romania, il nativo di Varese, finora vincitore di due medaglie in questa rassegna continentale (oro nella 4×50 mista maschile e argento nei 100 rana), ha gestito lo sforzo e ha terminato la terza e ultima heat al terzo posto, ottenendo senza problemi il pass per la semifinale (in programma oggi pomeriggio dalle ore 19:21) con l’ottavo tempo assoluto.

Prova di grandissima tranquillità per Martinenghi: l’italiano classe 1999 è passato al terzo posto ai 100 metri in 1.00.83 e poi ha controllato molto agilmente il resto della gara, fino a chiudere in terza posizione in 2:06.81 in una batteria in cui è arrivata la squalifica del rumeno Daniel-Alexandra Nicusan.

Nella heat di Martinenghi hanno fatto meglio di lui l’olandese Caspar Corbeau, primo in 2:05:38, e lo svedese Erik Persson, secondo in 2:06.23, mentre in assoluto il miglior crono è stato quello dell’olandese Arno Kamminga (ieri oro nei 100 rana), autore di un 2:04:68 nella prima batteria. Il vincitore della seconda heat è stato invece il britannico Gregory Butler con il tempo di 2:06.72.

Foto: LaPresse