Nuoto, Matteo Ciampi e Marco De Tullio in semifinale nei 200 sl degli Europei in vasca corta

Missione compiuta per Matteo Ciampi e Marco De Tullio, impegnati nelle batterie dei 200 stile libero uomini, nel quarto giorno di gare degli Europei di nuoto in vasca corta a Otopeni (Romania). Nella piscina da 25 metri rumena, i due azzurri hanno ottenuto il passaggio di turno per le semifinali.

Due prestazioni discrete quelle messe in acqua dalla coppia nostrana. Ciampi ha fatto vedere le cose migliori, cedendo un po’ rispetto al lituano Danas Rapsys nella sua heat (1:42.58) e chiudendo con il tempo di 1:44.16 (nono dell’overall).

Più indietro De Tullio, che come al solito ha cercato di prodursi in una gara in progressione, ma il tempo non è stato entusiasmante (1:44.91 e 13°). Per entrare in Finale servirà nuotare il personale per entrambi, considerando l’1:42.68 e l’1:43.62 di Ciampi e di De Tullio come personal best.

Gran Bretagna in grande spolvero al mattino e in selezione interna, con James Guy a stampare un grandioso 1:41.36 a precedere il connazionale Matthew Richards (1:41.63). Fuori quindi Thomas Dean (5° in 1:42.79). Alle spalle del duo britannico si è classificato l’idolo di casa, David Popovici, in 1:42.39 che ha messo in evidenza le proprie criticità tecniche nella vasca da 25 metri.

Foto: LaPresse