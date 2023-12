Nuoto, Matteo Ciampi: “La medaglia era fattibile, adesso devo resettarmi”

Niente da fare per Matteo Ciampi. L’azzurro si è dovuto accontentare della sesta posizione in occasione della Finale dei quattrocento stile libero maschili, secondo segmento pomeridiano della prima giornata dei Campionati Europei 2023 di nuoto, specialità vasca corta.

L’azzurro nello specifico, si è reso artefice di una prova viziata da un calo sulla distanza, fattore che l’ha fatto chiudere con un tempo di 3’38″13, cedendo così il passo agli altri concorrenti, tra cui il vincitore Wiffen (3’35″47), il quale ha preceduto al secondo posto il lituano Rapsys con 3’37″80 e il sorprendente belga Henveau, terzo con 3’37″91.

Una volta approdato in zona mista, Ciampi ha commentato quanto fatto: “Oggi mi sentivo bene, anche durante la gara pensavo di aver fatto meno come cronometro – ha detto il nuotatore ai microfoni di RAI SPORT – ormai sono 3-4 anni che nuoto su questi tempi in vasca corta, la medaglia era fattibile“.

L’azzurro ha poi proseguito: “Sicuramente ora cominciano dei mesi molto impegnativi, devo resettare tutto per essere quello che sono in allenamento: spero che adesso riposandomi posso ritrovare quegli stimoli che mi erano mancati”

Foto: LaPresse