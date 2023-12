Nuoto, Sara Curtis entra nella finale dei 50 stile libero a Otopeni. Eliminata Silvia Di Pietro

Un obiettivo importante. Sara Curtis ha ottenuto la qualificazione alla Finale dei 50 stile libero donne negli Europei di nuoto in vasca corta a Otopeni. Nella piscina da 25 metri rumena, la giovane classe 2006 ha saputo esprimersi a livelli alti, siglando il crono di 24.13 ed entrando nel gruppo delle migliori otto.

Grande partenza per la nostra portacolori e ottima cura della virata per andare a siglare un crono che rappresenta anche il suo personale, visto il 24.28 che aveva nuotato a Torino il 12 marzo di quest’anno. Dopo che nelle batterie la sua nuotata era apparsa un po’ vuota, la 17enne tricolore ha saputo mettere insieme i pezzi del puzzle e regalarsi questa soddisfazione.

Un atto conclusivo in cui non sarà Silvia Di Pietro. Dopo un ottimo primo 25 metri, la romana si è quasi accartocciata alla virata, perdendo velocità nel secondo 25 metri. Risultato: 24.34 e 13° posto nell’overall. Una grande delusione per Silvia che sperava di essere nella Finale di giocarsi anche una posizione di rilievo.

La migliore di queste semifinali è stata la francese Beryl Gastaldello (23.77), capace di precedere di appena un centesimo la svedese Michelle Coleman, mentre la britannica Anna Hopkin ha toccato la piastra in 23.86.

Foto: LiveMedia/Fabio Patamia