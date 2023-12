Nuoto, Matteo Ciampi: “Finale di altissimo livello, mi sembra di non essere lontanissimo dai più forti”

Ottavo posto agli Europei 2023 di nuoto in vasca corta, in corso ad Otopeni (Romania), nella finale dei 200 metri stile libero per Matteo Ciampi: l’azzurro, quarto a Glasgow 2019 ed a Kazan 2021, tesserato per Esercito e Livorno Aquatics, chiude in 1’43″16.

Doppietta britannica con Matthew Richard, campione del mondo in vasca lunga a Fukuoka 2023, primo in 1’41″01 e James Guy secondo in 1’41″14, mentre il podio viene completato dal lituano Danas Rapsys, terzo in 1’41″15. Quarto posto per il padrone di casa romeno David Popovici, in 1’41″52.

Questa l’analisi di Matteo Ciampi, rilasciata al sito federale a fine gara: “E’ stata una finale di altissimo livello. Mi sarebbe piaciuto scendere sotto l’1’43″00, ma è mancato qualcosa. Non sarebbe bastato per salire sul podio, però mi sembra di non essere lontanissimo dai più forti“.

Foto: LaPresse