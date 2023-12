Nuoto, Margherita Panziera: “Si parte da qui per costruire la stagione in lunga. Voglio tornare quella di prima”

Non basta una bella rimonta nelle ultime due vasche a Margherita Panziera per andarsi a prendere la medaglia nei 200 dorso ai Campionati Europei in vasca corta in corso di svolgimento ad Otopeni. La dorsista azzurra ha concluso al quarto posto al termine di una gara vissuta nella prima parte nelle retrovie, per poi uscire nella seconda, ma senza riuscire a conquistare un posto sul podio.

Alla fine la veneta ha concluso con il tempo di 2’04″35, venendo preceduta dalla francese Pauline Mahieu (2’03″90). La medaglia d’oro è andata alla britannica Medi Harris con 2’02″45, che ha preceduto la connazionale Katie Shanahan in 2’03″22.

L’azzurra non è arrivata in Romania nelle migliori condizioni e c’erano comunque poche aspettative sulla veneta, che è riuscita ad allenarsi poco nelle ultime settimane: “Diciamo che rispetto a ieri volevo fare un altro tipo di gara, ma alla fine è arrivato lo stesso risultato. Sicuramente il Covid che ho avuto mi ha dato una bella botta”.

Comunque Panziera guarda ai prossimi appuntamenti con fiducia: “A livello di energie mentali mi sono sentita meglio rispetto a questa estate. Devo partire da qui per costruire la stagione lunga. Speravo anche in una medaglietta, ma ho fatto la prima parte un po’ troppo lenta. Comunque c’è da costruire e la volontà di tornare come quella di prima”.

FOTO: LaPresse