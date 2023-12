Nuoto, Luca De Tullio si riscatta e accede in finale negli 800 sl agli Europei in vasca corta

Luca De Tullio rialza la testa dopo il flop dei 1500 e raggiunge la Finale negli 800 stile libero ai Campionati Europei 2023 di nuoto in vasca corta, in corso di svolgimento nella piscina dell’Aquatics Complex di Otopeni (in Romania). Il giovane pugliese ha superato il turno con il settimo tempo assoluto delle batterie, centrando l’obiettivo di giornata.

7’35″64 il crono siglato dal fratello minore di Marco De Tullio, che lima così quasi 3 secondi al suo precedente primato personale arrivando terzo nella quarta e ultima heat del mattino. Il 19enne azzurro sarà chiamato domani ad un ulteriore progresso per provare a giocarsi qualcosa di importante anche nell’atto conclusivo, ma i favoriti per le medaglie sono altri.

Fari puntati in particolare sull’irlandese Daniel Wiffen, reduce da una prestazione strepitosa sui 1500 e autore del miglior tempo anche stamattina nelle batterie degli 800 stile libero in 7’33″38 davanti all’ucraino Mykhailo Romanchuk (7’33″41) e all’austriaco Felix Auboeck (7’34″00).

Foto: Lapresse