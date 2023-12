Nuoto, Luca De Tullio delude e manca la finale nei 1500 sl agli Europei in corta

Non ci sarà Luca De Tullio nella finale dei 1500 stile libero agli Europei di nuoto in vasca corta di Otopeni. L’azzurro non brilla nella batteria veloce della gara più lunga della piscina, chiudendo con il nono tempo assoluto, primo degli esclusi.

L’inizio non era apparso nemmeno troppo negativo, riuscendo a rimanere in scia di Daniel Wiffen nei primi 300 metri e chiudendo ai 400 su un incoraggiante 3’52”. Ma, invece della solita progressione, l’azzurro perde piano piano smalto e ritmo nelle bracciate, rimbalzando all’indietro. Con Christiansen e Nathan Wiffen che diventano imprendibili, si deve fare la gara sul padrone di casa Vlad Stefan Stanciu, ma non riesce mai ad impensierirlo: il suo 14’48”89 lo spinge fuori dai primi otto, lontano otto secondi dal tempo limite proprio del rumeno.

Dicevamo di Daniel Wiffen: l’irlandese si presenta ai nastri di partenza della finale con i galloni di favorito in 14’34”50 come tempo di riferimento. Henrick Christiansen è secondo in 14’36”25 avanti allo svedese Victor Johansson, vincitore della prima batteria in 14’38”58. Alle sue spalle i francesi David Aubry (14’38”98) e Damien Joly (14’39”05).

A chiudere la finale, assieme a Stanciu, ci saranno l’ucraino Mykhailo Romanchuk, sesto in 14’39”24, ed il fratello gemello di Daniel Wiffen, Nathan, settimo in 14’39”34.

Foto: LaPresse