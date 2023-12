Nuoto di fondo, azzurri in collegiale ad Ostia fino al 6 gennaio. Presenti anche Paltrinieri e Acerenza

Obiettivo Parigi 2024 con tappa intermedia a Doha per la Nazionale italiana di nuoto in acque libere, che sarà impegnata in un raduno collegiale al centro federale di Ostia. Archiviata domenica scorsa la tappa di Coppa del Mondo a Funchal, gli azzurri hanno fatto rientro in Italia e alcuni di loro si apprestano ad affrontare un lungo ciclo di allenamenti.

Il collegiale di Ostia si concluderà esattamente tra un mese, sabato 6 gennaio 2024, e vedrà la partecipazione dei seguenti specialisti tricolori del nuoto di fondo: Gregorio Paltrinieri, Domenico Acerenza, Mario Sanzullo, Barbara Pozzobon e Ivan Giovannoni.

Lo staff tecnico impegnato sarà composto dal coordinatore Stefano Rubaudo, i tecnici Fabrizio Antonelli, Fabio Venturini, Franco Fanella, il tecnico biomeccanico Roberto Baldassarre, i fisioterapisti Faderica Borghino, Maurizio Zaia e Giuseppe Iuvaro.

Il prossimo appuntamento in calendario è sicuramente il Mondiale di Doha, in programma ad inizio febbraio, che metterà in palio gli ultimi pass a disposizione per le Olimpiadi di Parigi 2024. Sarà sufficiente concludere la rassegna iridata nelle prime 13 posizioni per centrare la quota a cinque cerchi, tenendo comunque in considerazione il fatto che ciascun Paese potrà schierare al massimo due atleti per genere ai Giochi.

Foto: Lapresse