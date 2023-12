Nuoto, Lorenzo Mora si prende il bronzo nei 50 dorso! Vittoria del francese Tomac

Lorenzo Mora completa il suo personale palmares agli Europei in vasca corta. Dopo l’oro nella 4×50 mista e l’argento nei 200 dorso a Kazan due anni fa, si porta a casa il bronzo nei 50 metri nella competizione continentale di Otopeni, alle spalle del francese Mewen Tomac e del tedesco Ole Braunschweig in una gara assai convulsa.

Come è giusto che sia, sulla distanza più breve di caratura internazionale, in cui ogni bracciata rischia di essere decisiva. Parte bene Lorenzo, che vira nel gruppone per poi recuperare piano piano, giocandosi il terzo posto con lo svizzero Thierry Bollin e l’irlandese Shane Ryan: una lotta con tre in due centesimi, con l’azzurro che condivide il bronzo con l’elvetico in 23.10.

La vittoria, come detto, è di Tomac che riesce ad abbattere il muro dei 23 secondi: 22.84 per lui che si candida a un ruolo di protagonista ai Giochi casalinghi, Braunschweig secondo in 23.00. Il ceco Miroslav Knedla è sesto in 23.12, avanti all’estone Ralf Trinbuntsov(23”30) ed Apostolos Christou della Grecia a chiudere in 23.37.

Foto: LaPresse