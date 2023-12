Nuoto, Sara Curtis ottava sui 50 stile libero agli Europei in vasca corta. Coleman vince

Sara Curtis ha concluso all’ottavo posto la finale dei 50 stile libero agli Europei 2023 di nuoto in vasca corta. L’azzurra, ieri d’argento con la staffetta veloce femminile, ha toccato la piastra di Otopeni (Romania) con il tempo di 24.31, peggiorandosi di un paio di decimi rispetto al crono con cui aveva conquistato l’ingresso all’atto conclusivo (24.31).

La 17enne aveva stupito nei turni precedenti e aveva confermato quanto di buono si dice sulle qualità agonistiche, tanto che viene vista come il nome nuovo per rilanciare lo stile libero femminile alle nostre latitudini, che sta accusando qualche difficoltà dopo il ritiro di Federica Pellegrini.

La vasca d’andata è stata abbastanza buona per l’allieva di Thomas Maggiora (tesserata per la Dimensione Nuoto), che è transitata in quinta posizione con il tempo di 11.67. Il ritorno non è stato impeccabile per la piemontese (12.64), che ha perso tre piazze e ha così concluso all’ultimo posto. La svedese Michelle Coleman ha trionfato con il tempo di 23.52, lasciandosi alle spalle la francese Beryl Gastaldello (23.71) e la danese Julie Kepp Jensen (23.89), giù dal podio l’olandese Valeria van Roon (23.91) e la britannica Anna Hopkin (23.91).

Foto: Lapresse