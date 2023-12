Nuoto, Sofia Morini e Chiara Tarantino arrivano in finale nei 100 stile libero agli Europei in vasca corta

Sono due le italiane in finale nei 100 metri stile libero agli Europei di nuoto in vasca corta. Sofia Morini e Chiara Tarantino sono all’ultimo atto della ‘gara regina’ in vasca, quella considerata il regno della velocità, ma entrambe le azzurre faranno parte delle otto che si giocheranno l’alloro continentale.

La migliore è Sofia Morini: gara in cui rimane nel mucchio per 75 metri riuscendo a mettere lo sprint decisivo nell’ultima vasca e chiudendo in 52”57, al quarto posto alle spalle della britannica Anna Hopkin, che passa con il miglior tempo in 51”70, la francese Beryl Gastaldello e la ceca Barbora Seemanova.

Tarantino invece si fa un bel regalo dall’alto dei suoi vent’anni. Non si riponevano troppe speranze, e invece dopo 75 metri in ombra riesce a mettere su un gran bell’ultimo scatto, scendendo per la prima volta sotto il muro dei 53 secondi: il suo 52”96 le vale il terzo tempo in batteria alle spalle della svedese Michelle Coleman e alla britannica Freya Anderson e l’ottavo tempo assoluto.

Foto: LaPresse