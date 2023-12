Nuoto, l'Italia vince l'oro con la 4x50 mista. Martinenghi: "Confermata la leadership". Mora: "Adoro le staffette"

L’Italia ha conquistato la medaglia d’oro nella 4×50 mista maschile agli Europei di nuoto in vasca corta. Gli azzurri si sono esaltati nelle acque di Otopeni (Romania) e sono riusciti a trionfare in maniera nitida, dominando la gara in lungo e in largo. Uno show straripante della formazione favorita della vigilia, che non ha lasciato scambi agli avversariali e ha guadagnato il primo titolo continentale per il Bel Paese in questa spedizione.

Lorenzo Mora si è scatenata al lancio in dorso e ha consegnato un ottimo cambio a Nicolò Martinenghi, che ha scavato un soldo importante a rana. Thomas Ceccon è stato impeccabile a delfino e poi Lorenzo Zazzeri ha completato l’opera nella frazione finale a stile libero. Gli azzurri hanno espresso tutta la loro soddisfazione ai microfoni della Rai.

Nicolò Martinenghi: “Contentissimo di aver confermato la nostra leadership in Europa, veniamo da due anni di record del mondo. Ottima gara“.

Thomas Ceccon: “Primo titolo qui, sono contento della mia prestazione e della staffetta. Non siamo al massimo, ma va bene e possiamo ritenerci soddisfatti“.

Lorenzo Mora: “Sono contento del mio tempo, sono contento di aver vinto con la staffetta, mi piace farle ed è sempre un motivo per tirare fuori quel qualcosa in più rispetto all’individuale“.

Lorenzo Zazzeri: “Ottima frazione, anche meglio di ieri. Per me è un privilegio fare queste staffette, portiamo in alto l’Italia e ci divertiamo tanto“.

Foto: Lapresse