Nuoto, l’Italia inizia a costruire un’ultima giornata da fuochi d’artificio! 4x50 sl mista da medaglia

Inizia la due giorni conclusiva dell’Europeo in corta di Otopeni che, si spera, porti in dote ancora tante medaglie alla spedizione azzurra in Romania. Oggi l’interesse in casa azzurra sarà soprattutto per batterie e semifinali di gare che si chiudono domani e che sono alcune fra le più attese per l’Italia in assoluto di tutto l’Europeo. Si parte come sempre alle 8.30 con le batterie e dalle 17.00 finali e semifinali.

La mattinata è inondata d’azzurro. Si parte con i 50 rana uomini di cui Nicolò Martinenghi e Simone Cerasuolo sono fra i migliori interpreti in assoluto. In gara anche Federico Poggio per un’Italia che punta in alto. Fari puntati su Sofia Morini nei 200 stile libero donne. L’emiliana prova a riportare l’Italia in una finale di alto livello dopo l’epopea di Federica Pellegrini. Lorenzo Mora è tra i grandi protagonisti dei 200 dorso. Il modenese, specialista delle subacquee, ha conquistato la qualificazione ai Mondiali in lunga di Doha su questa distanza a Riccione e vuole ripetersi a Otopeni sui livelli che gli competono.

A seguire sarà il momento dei 50 rana di Benedetta Pilato. Per quanto abbia lavorato sui 100, questo resta sempre il primo amore della tarantina che ci tiene a fare bene in questo contesto, così come vogliono fare bene anche le altre azzurre al via, Anita Bottazzo, che di questa gara è stata finalista mondiale in lunga, Martina Carraro, che in questa gara in corta ha vinto un bronzo iridato e un oro europeo, e Lisa Angiolini, che questa gara la ama meno rispetto alle rivali.

Alessandro Miressi, anche grazie alla ISL, è diventato uno specialista dei 100 stile libero in corta che non ha mai particolarmente amato, è campione del mondo in carica e va a sfidare Popovici e britannici senza paure di sorta. Con lui Deplano, Zazzeri e Izzo. Thomas Ceccon è il grande favorito dei 100 misti, gara di cui è campione del mondo in carica, mentre sui 50 farfalla ci proverà Silvia Di Pietro a dare la zampata vincente in una gara dove spesso è stata protagonista in passato.

A chiudere la mattinata la 4×50 stile libero mista con gli azzurri che possono essere protagonisti in una gara imprevedibile e gli 800 stile libero con Luca De Tullio a caccia di un posto in finale.

Foto Lapresse