Nuoto: l'Italia conquista la finale nella 4x50 stile libero femminile. Azzurre seconde dietro alla Gran Bretagna

L’Italia ha staccato il biglietto per la finale della 4×50 stile libero femminile agli Europei di nuoto in vasca corta in corso di svolgimento ad Otopeni in Romania. Il quartetto composto da Sara Curtis, Costanza Cocconcelli, Chiara Tarantino e Silvia Pietro ha concluso con il secondo tempo complessivo (1’37”08), solamente alle spalle della Gran Bretagna, che ha chiuso in 1’36”92.

Sicuramente le azzurre hanno l’obiettivo di conquistare una medaglia in una finale che vedrà presenti anche Svezia, Danimarca, Slovacchia, Olanda, Ungheria e Finlandia.

La staffetta azzurra era presente nella seconda batteria. Dopo le prime due frazioni l’Italia era terza dietro a Gran Bretagna e Svezia, con il sorpasso sulle scandinave che è arrivato grazie all’ottima frazione da parte di Di Pietro, che ha permesso al quartetto italiano di toccare in seconda posizione.

Nella precedente batteria era stata la Danimarca ad imporsi con il tempo di 1’37”80, precedendo l’Olanda e l’Ungheria.

