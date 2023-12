Nuoto, i numeri dell’Italia negli Europei in vasca corta a Otopeni

Andata in archivio l’edizione 2023 degli Europei di vasca corta a Otopeni (Romania). L’Italia ha concluso con il botto, come si suol dire, ottenendo nell’ultimo giorno di gare la bellezza di 6 ori, 2 argenti e 1 bronzo e portando quindi il computo totale a 7 ori, 12 argenti e 3 bronzi. 22 medaglie è il secondo miglior riscontro della storia del Bel Paese in questa competizione, citando Kazan 2021 (35 podi).

Tuttavia, i 7 ori risultano essere il numero record di metalli pregiati ottenuto a Valencia nel 2000, a Netanya nel 2015 e proprio a Kazan nel 2021. Dati statistici che certificano la bontà della prestazione della compagine tricolore, pur in un incastro temporale non così favorevole. Il riferimento è agli Assoluti invernali in vasca lunga disputati poco prima di questa competizione.

Vero è che negli Europei di quest’anno, come ormai avviene dal 2022, l’assenza della Russia pesa chiaramente molto sul bilancio delle medaglie. Va però rimarcata la grande continuità di rendimento della squadra guidata dal Direttore Tecnico Cesare Butini, che può quindi prendere atto delle ottime indicazioni messe in mostra in Romania, soprattutto prospettando il tutto per il 2024, dove il tutto culminerà con le Olimpiadi di Parigi 2024.

MEDAGLIERE STORICO DELL’ITALIA

1996 Rostock (Ger) 2 – 2 – 1 = 5

1998 Sheffield (Gbr) 1 – 2 – 1 = 4

1999 Lisbona (Por) 1 – 1 – 2 = 4

2000 Valencia (Esp) 7 – 1 – 1 = 9

2001 Anversa (Bel) 2 – 0 – 1 = 3

2002 Riesa (Ger) 5 – 2 – 2 = 9

2003 Dublino (Irl) 1 – 3 – 3 = 7

2004 Vienna (Aut) 3 – 3 – 2 = 8

2005 Trieste (Ita) 3 – 4 – 6 = 13

2006 Helsinki (Fin) 4 – 3 – 2 = 9

2007 Debrecen (Hun) 2 – 3 – 4 = 9

2008 Rijeka (Cro) 5 – 5 – 8 = 18

2009 Istanbul (Tur) 1 – 3 – 1 = 5

2010 Eindhoven (Ned) 4 – 7 – 7 = 18

2011 Stettino (Pol) 3 – 2 – 4 = 9

2012 Chartres (Fra) 4 – 2 – 3 = 9

2013 Herning (Den) 2 – 4 – 8 = 14

2015 Netanya (Isr) 7 – 5 – 5 = 17

2017 Copenhagen (Den) 5 – 7 – 5 = 17

2019 Glasgow (Gbr) 6 – 7 – 7 = 20

2021 Kazan (Rus) 7 – 18 – 10 = 35

2023 Otopeni (Romania) 7 – 12 -3 = 22

TOT. 82 ori – 96 argenti – 85 bronzi = 263 medaglie

Foto: LaPresse