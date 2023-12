Nuoto, le dichiarazioni degli azzurri dopo l'oro europeo nella 4x50 mista mista. Martinenghi: "Sono al settimo cielo"

Lorenzo Mora, Nicolò Martinenghi, Silvia Di Pietro e Jasmine Nocentini regalano all’Italia la sesta medaglia d’oro di un’ultima giornata memorabile ai Campionati Europei 2023 di nuoto in vasca corta, in corso di svolgimento nella piscina dell’Aquatics Complex di Otopeni (in Romania). Il quartetto azzurro ha trionfato nella 4×50 mista mista con il tempo di 1’36″58 davanti alla Francia (1’37″14) e all’Olanda (1’37″86), chiudendo in bellezza la rassegna continentale.

Mora ha aperto nel migliore dei modi la staffetta tricolore con un ottimo 23.01 a dorso: “Mi dispiace di non essere sceso sotto i 23 secondi, però dopo il 200 era difficile. Penso che sia una grande staffetta. Ci siamo divertiti, probabilmente questa è la più divertente tra cambi vari e chi parte prima o dopo. Questa gara chiude una giornata meravigliosa per l’Italia. Alla fine è diventato un bell’Europeo in una giornata, ci piacciono questi colpi di scena“, il suo commento ai microfoni della Rai.

Martinenghi ha poi fatto la differenza, spaccando in due la gara con un fantastico parziale di 24.87 a rana: “Giornata da incorniciare, come diverse ultime giornate degli ultimi campionati. Dal punto di vista personale sono contentissimo. Ho fatto una frazione vicinissima alla mia migliore di sempre, perciò sono al settimo cielo. Ci siamo divertiti a fare questa staffetta, anche se un po’ stanchi all’ultimo giorno. Sono davvero contento per la squadra“.

Solida anche la frazione a farfalla di Di Pietro in 25.32: “Ho fatto tutte le staffette e a loro modo sono state tutte divertenti. Qui partivamo favoriti, anche perché avevamo il record europeo, e sono contenta di aver confermato il titolo“. In chiusura Nocentini ha rispedito al mittente il tentativo di rimonta della transalpina Bonnet con uno splendido 23.38 a stile: “Sono contentissima. Avevo tanto timore di sbagliare qualcosa in questa staffetta, quindi sono davvero contenta”

Foto: Lapresse