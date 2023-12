Nuoto, l'Italia chiude la giornata dei sogni con l'oro nella 4x50 mista mista agli Europei!

Non poteva mancare il graffio della staffetta in quest’ultima giornata agli Europei di nuoto in vasca corta ad Otopeni. Nella piscina rumena Lorenzo Mora, Nicolò Martinenghi, Silvia Di Pietro e Jasmine Nocentini conquistano un fantastico oro nella 4×50 mista mista con il gran tempo di 1’36”58, battendo la favorita Francia e prendendosi il sesto oro di una giornata leggendaria. E pensare che si era entrati con l’ultimo tempo, per un soffio, con Matteo Rivolta che ha anche patito un infortunio.

Il piano era uno e uno soltanto: Mora e Martinenghi a spingere il più possibile, con Di Pietro e Nocentini a puntellare. E ogni tessera va nella propria posizione; Lorenzo tiene bene il ritmo e lascia l’incombenza a Martinenghi dopo aver virato al secondo posto in 23”01. E Nicolò, dopo l’oro conquistato in precedenza, è gasatissimo, portando l’Italia in testa con una frazione da 24”87.

Per Silvia Di Pietro è forse il compito più difficile di tutti, poiché per sua stessa ammissione non è al meglio fisicamente. I suoi 50 sono in difesa, ma è una strenua resistenza, lasciando 25 centesimi a Jasmine Nocentini che se la vede con Charlotte Bonnet. E dopo aver battezzato la sua carriera con il bronzo nei 50 rana, non trema: dritta verso il successo, in 1’36”58.

Secondo posto dunque per la Francia con Mewen Tomac, Florent Manadou, Beryl Gastaldello e Charlotte Bonnet in 1’37”14, bronzo invece per l’Olanda (Kira Toussaint, Caspar Corbeau, Tessa Giele, Kenzo Simons) in 1’37”86.

