La folle giornata dell’Italia: mai così tanti ori! Tutti i nuovi campioni d’Europa di nuoto

Una giornata che ci rimarrà nel cuore e nel cervello che sfugge alla logica. Ci si presentava in casa Italia, alla vigilia dell’ultima giornata degli Europei di nuoto in vasca corta di Otopeni (Romania) con 1 oro, 10 argenti e 2 bronzi e la settima posizione nel medagliere. La netta predominanza dei secondi posti aveva posto l’accento su una rassegna continentale che non sembrava da incorniciare.

E invece, un qualcosa che non si era mai visto. Azzurri presenti tutti nelle undici Finali del day-6 e il computo solo quest’oggi è stato di 9 podi, di cui 6 ori, 2 argenti e 1 bronzo. Ecco che il totale ha portato il Bel Paese a classificarsi in seconda posizione nella graduatoria generale di questa competizione con 7 ori, 12 argenti e 3 bronzi. 22 medaglie che hanno dato un risvolto completamente diverso all’avventura in Romania.

Nei 50 rana uomini l’oro e argento ha portato la firma di Nicolò Martinenghi e di Simone Cerasuolo, imitati nella medesima prova da Benedetta Pilato e Jasmine Nocentini, con la tarantina prima con il record dei campionati e l’altra azzurra di bronzo. Per Tete è stato il primo titolo continentale nei 50 in vasca corta, alla stessa stregua di Lorenzo Mora che nei 200 dorso uomini, che ha condito l’oro con il nuovo record italiano.

Il metallo pregiato n.4 ha portato poi la firma di Simona Quadarella, che nei 400 stile libero donne si è presa la rivincita nei confronti della francese Anastasia Kirpichnikova. Un successo allo sprint, riscattandosi dopo i secondi posti negli 800 e nei 1500 stile libero. Il quinto oro è stato quello di Alberto Razzetti che ha domato i 400 misti, vendicandosi anch’egli della sconfitta subita nei 200 misti da Duncan Scott. Come fatto da Mora, record italiano e di lusso (record dei campionati).

La sesta firma dorata è arrivata nella 4×50 mista mixed con uno strepitoso Martinenghi nella frazione a rana e una grande Nocentini a stile libero che hanno sbarrato la strada a tutti. A ciò va aggiunto anche l’argento prestigioso nei 100 sl di Alessandro Miressi con il nuovo record italiano e a 0.05 dall’oro del francese Maxime Grousset.

Riepilogando schematicamente:

PODI ITALIA NEL SESTO GIORNO DI OTOPENI

50 RANA UOMINI

1. Nicolò Martinenghi 25″66

2. Simone Cerasuolo 25″83

3. Emre Sakic 25″90

200 DORSO UOMINI

1. Lorenzo Mora 1’48″43 RI (precedente 1’48″45 di Lorenzo Mora del 18/12/2022 a Melbourne)

2. Luke Greenbank (Gbr) 1’48″53

3. Mewen Tomac (Fra) 1’48″55

400 STILE LIBERO DONNE

1. Simona Quadarella 3’59″50 pp (precedente 3’59”75 del 08/12/2019 a Glasgow)

2. Anastasia Kirpichnikova 3’59″56

3. Valentine Dumont (Bel) 4’00″84

50 RANA DONNE

1. Benedetta Pilato 28″86

2. Eneli Jefimova 29″12

3. Jasmine Nocentini 29″41

3. Imogen Clark 29″41

400 MISTI UOMINI

1. Alberto Razzetti 3’57″07 RI-CR (precedente RI 3’59″57 di Alberto Razzetti del 20/12/2021 ad Abu Dhabi)

2. Duncan Scott (Gbr) 4’00″17

3. Apostolos Papastamos (Gre) 4’05″19

100 STILE LIBERO UOMINI

1. Maxime Grousset 45″46

2. Alessandro Miressi 45″51 RI (precedente 45″57 di Alessandro Miressi del 12/12/2021 ad Abu Dhabi)

3. David Popovici 46″05

6. Leonardo Deplano 46″36 pp (precedente 46″77 del 20/10/2022 a Berlino)

4X50 MISTA MIXED

1. Italia (Lorenzo Mora in 23″01; Nicolò Martinenghi in 24″87; Silvia Di Pietro in 25″32; Jasmine Nocentini in 23″38) 1’36″58

2. Francia 1’37″14

3. Paesi Bassi 1’37″86

