Nuoto, l’amarezza di Alberto Razzetti: “Senza i 200 misti avrei potuto battere Ponti”

Una giornata intensa e piena di medaglie per Alberto Razzetti: il ligure, dopo l’argento nei 200 misti, bissa questo piazzamento nei 200 farfalla agli Europei in vascavenendo preceduto solo dallo svizzero Noe Ponti in grande spolvero. Per l’italiano è arrivato il tempo di 1:50.10, frutto di una prima parte di gara molto buona e del ritorno dell’elvetico nelle ultime vasche.

Queste le impressioni dell’italiano in zona mista ai microfoni di Rai Sport: “Ci ho provato, ho visto che ero lì e me la stavo giocando con Ponti e ho lottato fino alla fine. Lui è in grandissima forma e si è visto, a me è mancato qualcosa nel finale di gara. Probabilmente se avessi fatto la gara senza i 200 misti me la sarei giocata ancora di più con lui”.

Il suo commento sui 200 misti: “Prima ho fatto ancora più fatica nel misto, non mi è piaciuta come gara perché ho sbagliato tante cose, sono partito aggressivo per restare con Duncan, ma probabilmente ho spinto troppo nelle subacquee nei primi 50 delfino e dorso. Ho sbagliato completamente la rana, mi sono un po’ incasinato in generale. Giornata positiva, si poteva fare qualcosa di più, ma si poteva fare anche qualcosa di meno. Non è semplice gareggiare per così tanti giorni tra gli assoluti e gli Europei: quindi vanno benissimo queste due medaglie“.

Foto: Lapresse