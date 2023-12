Nuoto, la 4x50 mista stile libero in finale con il secondo tempo assoluto

L’Italia si conferma tra le migliori in staffetta e si prende il posto in finale nella 4×50 mista stile libero agli Europei in vasca corta di Otopeni. La selezione azzurra è all’ultimo atto con il secondo tempo di giornata grazie al lavoro di Jasmine Nocentini, Leonardo Deplano, Giovanni Izzo e Sara Curtis.

Livello alto nella batteria azzurra, che se la deve vedere allo stesso momento con Francia, Ungheria ed Olanda. Butini ha affidato questa staffetta con le nuove sensazioni del nuoto femminile in apertura e chiusura con i più ‘consumati’ Izzo e Deplano in mezzo. Un quartetto che basta per un ottimo 1’30”65, vincendo la batteria.

Unica a far meglio la Gran Bretagna, che ha schierato Alexander Cohoon, Lewis Burras, Anna Hopkin e Lucy Hope, facendo meglio degli azzurri per soli quattro centesimi, 1’30”61. Avanzano anche Francia, Unghieria, Olanda, Finlandia, Slovacchia e Serbia.

La finale chiuderà il programma odierno delle finali poco dopo le ore 19.00, in cui l’Italia vorrà provare a recitare un ruolo da protagonista.

