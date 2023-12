Nuoto, Europei vasca corta Otopeni 2023: Lorenzo Mora riammesso in finale nei 100 dorso!

Lorenzo Mora è stato riammesso in finale nei 100 dorso agli Europei di nuoto in vasca corta 2023, in corso ad Otopeni, in Romania: l’azzurro ieri al termine delle semifinali di ieri era stato inizialmente ammesso all’ultimo atto, salvo poi essere escluso subito dopo.

Il crono dell’azzurro, 50″69, infatti, inizialmente era stato indicato come l’ottavo ed ultimo utile per approdare all’atto conclusivo, ma poi ci si era accorti di un errore: nella classifica complessiva delle due semifinali non compariva il tempo del ceco Miroslav Knedla, 50.61.

Il riscontro del ceco era addirittura il quinto complessivo sui sedici nuotatori presenti in semifinale, e così l’azzurro nel computo complessivo era scivolato poi al nono posto assoluto, ovvero prima riserva dell’atto conclusivo, salvo poi essere riammesso: l’azzurro gareggerà nella corsia zero in finale.

Foto: LaPresse