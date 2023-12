Nuoto, Europei 2024 in vasca a lunga a giugno: c’è una possibile sede

Nelle ultime ore è arrivata una novità importante sul calendario del nuoto internazionale nel 2024. Si era in attesa di sapere quando saranno disputati gli Europei in vasca lunga, che originariamente avrebbero dovuto tenersi a Kazan (Russia). Come si sa, la situazione politica e sociale non consente questo e quindi si è andati in cerca di un’alternativa.

Un calendario assai congestionato, considerando i Mondiali di Doha previsti dal 2 al 18 febbraio, importanti anche per i pass olimpici. Ebbene, il presidente di European Aquatics, Antonio Silva, ha rivelato che la rassegna continentale nella piscina da 50 metri si svolgerà dal 10 al 23 giugno, poco più di un mese prima delle Olimpiadi di Parigi 2024.

Stando alle indiscrezioni, riportate anche del collega della Gazzetta dello Sport, Stefano Arcobelli, potrebbe essere Belgrado la sede in cui disputare la rassegna continentale, dal 17 al 23 giugno per le gare del nuoto in corsia. Tuttavia, ci sarebbe la sovrapposizione con il Trofeo Settecolli (21-23 giugno), competizione nella quale si assegnano gli ultimi pass olimpici. Ecco che andranno fatte delle scelte molto chiare in termini di programmazione.

Il Direttore Tecnico, Cesare Butini, ha parlato della rassegna continentale in lunga come di un’occasione per testare le nuove leve. Lo scopriremo. Nei fatti, c’è già comunque una manifestazione a loro dedicata, ovvero gli Eurojunior in programma dal 2 al 7 luglio a Vilnius, in Lituania.

Foto: LaPresse