Nuoto, Europei 2023: risultati batterie. Nicolò Martinenghi e Giulia D’Innocenzo in evidenza nel mattino di Otopeni

Andate in archivio le batterie della terza giornata degli Europei di nuoto in vasca corta a Otopeni (Romania). Nell’Otopeni Aquatics Complex si sono tenute le heat di questo day-3, che hanno definito in alcune specialità i finalisti e in altri casi il quadro delle semifinali. Il tutto ha preso il via con i dorso femminili dove la truppa azzurra ha potuto contare su Margherita Panziera.

Semaforo verde per la veneta che in 58.75 ha ottenuto il pass per le semifinali con il nono tempo nella graduatoria guidata dalla britannica Medi Harris (57.15). Stessa storia, stesso mare nei 200 stile libero per i due azzurri Matteo Ciampi e Marco De Tullio, rispettivamente nono (1:44.16) e 13° (1:44.91) nella graduatoria complessiva delle batterie. Per centrare la Finale servirà fare meglio e non di poco rispetto a questi crono.

In vetta un altro rappresentante del Regno Unito, James Guy (1:41.36), in delle heat in cui i nuotatori di Sua Maestà hanno spinto assai per la selezione interna, basti pensare al secondo tempo di Matthew Richards (1:41.63) e al taglio quindi di Jack McMillan (1:42.46) e soprattutto di Thomas Dean (1:42.79), oro olimpico della distanza. Nei 100 delfino donne avanti Giulia D’Innocenzo con il quinto tempo delle batterie dei 100 farfalla donne (57.70, personale eguagliato), mentre eliminata Alessia Polieri (58.70, 20° crono). Davanti a tutte la tedesca Angelina Kohler (56.33).

Irruzione di Nicolò Martinenghi nei 200 rana con profitto, visto il riscontro del lombardo in 2:06.81 (ottavo dell’overall) nella classifica in cui l’olandese Arno Kamminga, vincitore dell’oro dei 100 davanti proprio a Tete, ha fatto la voce grossa in 2:04.68. Costanza Cocconcelli non ha preso parte ai 200 misti odierni e solita contesa tutta made in U.K. con Katie Shanahan a svettare in 2:07.70 davanti ad Abbie Wood (2:07.78). Estromessa, quindi, dalle semifinali Leah Schlosshan (2:07.83).

A chiusura del programma mattutino i 50 delfino uomini di un Noe Ponti in grande spolvero. Lo svizzero, oro nei 100 metri e grande favorito dei 200 con Alberto Razzetti, ha toccato la piastra in 22.17. Tra le fila azzurre qualificazione alle semifinali per Michele Busa (22.86) e Christian Ferraro (23.17), rispettivamente nono e quindicesimo della classifica complessiva. Fuori Matteo Rivolta (17° in 23.19).

Vi ricordiamo la riammissione di Lorenzo Mora nella Finale dei 100 dorso del pomeriggio, che sarà a nove, dopo l’errore commesso dall’organizzazione nella lettura della classifica combinata dei tempi.

Foto: LaPresse