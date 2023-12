Nuoto, Di Pietro e Cocconcelli avanzano in semifinale nei 50 farfalla agli Europei in vasca corta

Obiettivo centrato per Costanza Cocconcelli e Silvia di Pietro nelle batterie dei 50 farfalla agli Europei 2023 di nuoto in vasca corta attualmente in corso a Otopeni, in Romania. Tutte e due le azzurre non hanno tremato e si sono qualificate per le semifinali di oggi pomeriggio (in programma alle ore 19:40).

La prima italiana a prendere il via è stata Cocconcelli, che con una discreta prova ha vinto la prima heat in 26.21 davanti alla finlandese Vilma Leppahaara (27.62 e non qualificata per il penultimo atto). Silvia Di Pietro è invece scesa in acqua nella terza batteria, dove con una buona prestazione ha chiuso al terzo posto con il tempo di 25.67, finendo dietro soltanto alla svedese Sara Junevik, prima in 25.51, e alla danese Emilie Beckmann, seconda in 25.65.

Guardando ai tempi assoluti di queste batterie, Cocconcelli e Di Pietro hanno fatto segnare rispettivamente il sesto e 14° miglior crono. L’atleta che ha fatto meglio è stata la greca Anna Ntountounaki, autrice di un 25.36 nella seconda heat. Seconda invece l’olandese Tessa Giele, seconda nella stessa batteria di Ntountounaki con il crono di 25.45. Terze e quarte le svedesi Junevik e Louise Hansson (25.59).

Foto: LaPresse