Nuoto, Alessandro Miressi va in semifinale col miglior tempo nei 100 sl a Otopeni. Bene Deplano, eliminato Zazzeri

Alessandro Miressi continua a fornire segnali incoraggianti e stampa il miglior tempo assoluto nelle batterie dei 100 stile libero in occasione della sessione mattutina della quinta giornata dei Campionati Europei 2023 di nuoto in vasca corta, in corso di svolgimento nella piscina dell’Aquatics Complex di Otopeni (in Romania).

Il 25enne piemontese ha dominato la quinta delle sei heat in programma, facendo la differenza nei secondi 50 metri e toccando la piastra d’arrivo con il crono di 46″49, a poco meno di un secondo dal suo record italiano stabilito nel 2021 ad Abu Dhabi. “Mirex” ha preceduto nella graduatoria overall delle batterie il beniamino locale David Popovici (46″70) ed i britannici Jacob Whittle e Matthew Richards (entrambi con 46″85).

Obiettivo qualificazione in semifinale raggiunto in casa Italia anche da Leonardo Deplano, che ha chiuso in terza posizione la sesta heat staccando il pass per il penultimo atto della competizione con l’ottavo tempo assoluto in 47″09 (abbastanza vicino al suo personale di 46″77), mentre è rimasto fuori Lorenzo Zazzeri da regolamento come terzo azzurro nonostante il 13° crono overall (47″54).

Foto: Lapresse