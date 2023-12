Nuoto di fondo, Italia seconda nella staffetta mista di Coppa del Mondo a Funchal! Paltrinieri e Acerenza protagonisti

Arrivano buone notizie per i colori azzurri da Funchal, in occasione dell’ultima tappa stagionale della Coppa del Mondo 2023-2024 di nuoto in acque libere. L’Italia ha recitato infatti un ruolo da protagonista nella staffetta mista 4×1500 metri odierna, lottando fino all’ultima bracciata per la vittoria e conquistando un ottimo secondo posto alle spalle dell’Australia.

Il quartetto azzurro composto nell’ordine da Ginevra Taddeucci, Arianna Bridi, Gregorio Paltrinieri e Domenico Acerenza ha terminato la competizione in 1h06’06″4, cedendo solamente in volata al team aussie formato da Moesha Johnson, Chelsea Gubecka, Bailey Armstrong e Kyle Lee nonostante la grande rimonta degli uomini italiani nella seconda metà di gara.

Podio completato in terza posizione con un gap di 44″ dalla testa per la Francia di Aurelie Muller, Caroline Laure Jouisse, Sacha Velly e Logan Fontaine, mentre i padroni di casa portoghesi si sono dovuti accontentare della quarta piazza a 1’37” dai vincitori. Da segnalare la squalifica dell’Ungheria, che si trovava al comando dopo le prime tre frazioni.

