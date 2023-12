Nuoto di fondo, Domenico Acerenza vince l’ultima tappa di Coppa del Mondo a Funchal. 11° Paltrinieri

Un’affermazione perentoria. Domenico Acerenza ha trionfato nell’ultima tappa di Coppa del Mondo di nuoto di fondo. Nelle acque libere di Funchal, in Portogallo, il lucano si è reso protagonista di una prestazione eccellente nella 10 km, facendo la differenza nel momento più importante.

Acerenza infatti, girando all’ultima boa davanti a tutti, si è lanciato in una progressione incredibile e ha affrontato gli ultimi 400 metri con una spinta da gambe e braccia notevolissima. Nessun avversario è stato in grado di tenere il ritmo e Mimmo ha toccato il tabellone d’arrivo in solitaria con il crono di 1:45:06.20. Alle sue spalle si sono classificati l’australiano Nicholas Sloman a 5.50 e l’ungherese Kristof Rasovszky a 9.30. Con tale riscontro, il magiaro ha trionfato in classifica generale, considerando gli altri riscontri di questo circuito internazionale.

Una gara in cui troviamo in top-10 altri due rappresentanti del Bel Paese, ovvero Dario Verani nono a 10.70 e Marcello Guidi decimo a 10.80. Proprio Guidi, visti i piazzamenti nelle altre tappe, ha terminato in piazza d’onore nella graduatoria complessiva.

E Gregorio Paltrinieri? Il carpigiano, reduce dalla gara dei 1500 stile libero a Riccione dove ha conseguito il pass olimpico, ha cercato di ritagliarsi un ruolo di primattore nelle acque lusitane. In scia al francese Logan Fontaine, Greg ha provato a prodursi in una delle sue azioni nell’ultimo giro, ma le energie sono venute meno. Non è un caso che il classe ’94 nostrano si sia classificato undicesimo a 11.00 da Acerenza, mentre Fontaine è giunto settimo a 10.40.

Foto: LaPresse