Calendario Europei nuoto vasca corta Otopeni 2023: programma, orari giornalieri, tv, streaming

Dal 5 al 10 dicembre assisteremo agli Europei di nuoto in vasca corta a Otopeni (Romania). La rassegna continentale nella piscina da venticinque metri chiuderà il 2023 e l’Italia cercherà di ben figurare per dare un seguito alle ottime indicazioni date nelle ultime edizioni. La squadra guidata dal Direttore tecnico, Cesare Butini, non ha focalizzato la sua preparazione su questo evento, ma c’è la volontà comunque di lasciare il segno.

La formazione tricolore sarà priva del suo capitano, Gregorio Paltrinieri. Il carpigiano, staccato il biglietto per le Olimpiadi di Parigi 2024 nei 1500 stile libero, ha deciso di prendere parte all’ultima tappa della Coppa del Mondo di nuoto di fondo a Funchal (Portogallo) e di non essere al via delle gare in Romania. Una scelta pensando all’impegno a Cinque Cerchi, caratterizzato da una coesistenza tra prove in piscina e in acque libere.

Fari puntati dunque su Thomas Ceccon, Nicolò Martinenghi, Alberto Razzetti, Alessandro Miressi e Benedetta Pilato che vorranno regalare qualcosa di speciale al Bel Paese. Ceccon non prenderà parte alle gare del dorso e dello stile libero, decidendo di cimentarsi solo nei misti e volendo dare un contributo sostanziale alle staffette. La coppia di Torino, Miressi-Pilato, vorrà far vedere grandi cose dopo aver ottenuto il pass olimpico a Riccione e Razzetti, tra misti e delfino, vuol far emozionare.

Gli Europei di nuoto in vasca corta a Otopeni (Romania), previsti dal 5 al 10 dicembre, saranno trasmessi in diretta televisiva da RaiSport HD, in streaming su RaiPlay. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale delle giornate di gare.

CALENDARIO EUROPEI NUOTO VASCA CORTA OTOPENI 2023

Martedì 5 dicembre

Sessione mattutina (dalle 08:30)

Batterie 400m misti donne

Batterie 400m stile libero uomini

Batterie 50m stile libero donne

Batterie 50m dorso uomini

Batterie 100m rana donne

Batterie 100m farfalla uomini

Batterie staffetta 4x50m stile libero donne

Batterie staffetta 4x50m stile libero uomini

Batterie 800m stile libero donne

Sessione pomeridiana (dalle 17:00)

Finale 400m misti donne

Finale 400m stile libero uomini

Semifinali 50m stile libero donne

Semifinali 50m dorso uomini

Semifinali 100m rana donne

Semifinali 100m farfalla uomini

Finale staffetta 4x50m stile libero donne

Finale staffetta 4x50m stile libero uomini

Mercoledì 6 dicembre

Sessione mattutina (dalle 08:30)

Batterie 200m dorso donne

Batterie 50m stile libero uomini

Batterie 200m farfalla donne

Batterie 100m dorso uomini

Batterie 100m misti donne

Batterie staffetta 4x50m misti uomini

Batterie 1500m stile libero uomini

Sessione pomeridiana (dalle 17:00)

Finale 50m stile libero donne

Finale 50m dorso uomini

Finale 100m rana donne

Semifinali 50m stile libero uomini

Semifinali 200m farfalla donne

Finale 100m farfalla uomini

Finale 800m stile libero donne

Semifinali 100m rana uomini

Semifinali 200m dorso donne

Semifinali 100m misti donne

Finale staffetta 4x50m misti uomini

Giovedì 7 dicembre

Sessione mattutina (dalle 08:30)

Batterie 100m stile libero donne

Batterie 200m misti uomini

Batterie 200m rana donne

Batterie 100m dorso uomini

Batterie 50m dorso donne

Batterie 200m farfalla uomini

Batterie staffetta 4x50m mista donne

Batterie 1500m stile libero donne

Sessione pomeridiana (dalle 17:00)

Finale 200m dorso donne

Finale 50m stile libero uomini

Finale 200m farfalla donne

Semifinali 200m misti uomini

Semifinali 100m stile libero donne

Semifinali 100m dorso uomini

Finale 100m misti donne

Finale 1500m stile libero uomini

Semifinali 200m rana donne

Semifinali 200m farfalla uomini

Semifinali 50m dorso donne

Finale 100m rana uomini

Finale staffetta 4x50m mista donne

Venerdì 8 dicembre

Sessione mattutina (dalle 08:30)

Batterie 100m dorso donne

Batterie 200m stile libero uomini

Batterie 100m farfalla donne

Batterie 200m rana uomini

Batterie 200m misti donne

Batterie 50m farfalla uomini

Sessione pomeridiana (dalle 17:00)

Finale 200m misti uomini

Finale 100m stile libero donne

Finale 100m dorso uomini

Semifinali 100m dorso donne

Semifinali 200m stile libero uomini

Semifinali 100m farfalla donne

Finale 200m rana donne

Finale 200m farfalla uomini

Finale 50m dorso donne

Semifinali 200m rana uomini

Semifinali 200m misti donne

Semifinali 50m farfalla uomini

Finale 1500m stile libero donne

Sabato 9 dicembre

Sessione mattutina (dalle 08:30)

Batterie 50m rana uomini

Batterie 200m stile libero donne

Batterie 200m dorso uomini

Batterie 50m rana donne

Batterie 100m stile libero uomini

Batterie 100m misti uomini

Batterie 50m farfalla donne

Batterie staffetta mista 4x50m stile libero

Batterie 800m stile libero uomini

Sessione pomeridiana (dalle 17:00)

Finale 100m dorso donne

Finale 200m stile libero uomini

Finale 100m farfalla donne

Finale 200m rana uomini

Semifinali 200m stile libero donne

Finale 200m misti donne

Finale 50m farfalla uomini

Semifinali 100m misti uomini

Semifinali 50m rana donne

Semifinali 50m rana uomini

Semifinali100m stile libero uomini

Semifinali 50m farfalla donne

Semifinali 200m dorso uomini

Finale staffetta mista 4x50m stile libero

Domenica 10 dicembre

Sessione mattutina (dalle 08:30)

Batterie 400m misti uomini

Batterie 400m stile libero donne

Batterie staffetta mista 4x50m misti

Sessione pomeridiana (dalle 17:00)

Finale 100m misti uomini

Finale 50m rana uomini

Finale 200m stile libero donne

Finale 200m dorso uomini

Finale 400m stile libero donne

Finale 400m misti uomini

Finale 50m rana donne

Finale 100m stile libero uomini

Finale 50m farfalla donne

Finale 800m stile libero uomini

Finale staffetta mista 4x50m misti

EUROPEI NUOTO VASCA CORTA 2023: DOVE VEDERLI IN TV E STREAMING

Diretta tv: RaiSport HD.

Diretta streaming: RaiPlay.

Diretta testuale: OA Sport.

Foto: LaPresse