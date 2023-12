Nuoto, Ceccon prima della squalifica: “Contento per i russi a Parigi, voglio tutti i migliori”

Thomas Ceccon è stato squalificato al termine delle semifinali dei 100 misti agli Europei di nuoto in vasca corta. L’azzurro aveva concluso la propria serie con il tempo di 52.14 e aveva staccato il biglietto per l’atto conclusivo, ma poi è intervenuto il VAR e ha estromesso il nostro portacolori dall’atto conclusivo. La motivazione non è ancora stata comunicata, due giorni fa venne squalificato sui 200 misti per mancato tocco simultaneo in virata nella rana.

Thomas Ceccon aveva parlato ai microfoni della Rai, prima di sapere della squalifica: “Questa rimane l’unica gara. Il tempo non è male: stile piano e delfino ho trattenuto, bisogna aggiustare le virate”. Una volta saputo della squalifica ha deciso di non commentare l’accaduto e di lasciare la zona mista, visibilmente deluso per l’epilogo.

L’azzurro si è soffermato sulla notizia della riammissione di russi e bielorussi, che potranno partecipare alle Olimpiadi di Parigi 2024 ma non sotto la propria bandiera nazionale: “Ho visto che i russi saranno riammessi, ma da quello che ho letto e sentito non vogliono gareggiare sotto bandiera neutra. Se gareggiassero sarei contento: se non ci fossero mancherebbero due atleti fortissimi, ma per come sono fatto io vorrei averli tutti e con la finale con più atleti forti possibili. Kolesnikov e Rylov sono stati secondo e primo a Tokyo e sarebbe bello se tornassero a gareggiare“.

Foto: Lapresse